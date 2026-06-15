Luto en Hollywood: muere Anne Schedeen, actriz de la icónica serie ALF, a los 77 años

La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner en la serie ALF, murió a los 77 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación en redes sociales, donde la despidieron con un emotivo mensaje.

La intérprete alcanzó fama internacional durante la segunda mitad de los años 80 gracias a la popular sitcom de NBC, emitida entre 1986 y 1990. En la producción, Schedeen dio vida a la madre de la familia Tanner, que recibía en su casa al extraterrestre del planeta Melmac.

En el comunicado familiar, sus cercanos informaron que la actriz “murió en paz”, aunque no detallaron la causa de muerte.

“Estamos devastados sin ella. La amamos muchísimo, al igual que todos los que la conocieron”, señalaron en la publicación citada por medios del espectáculo estadounidense.

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregon, comenzó a tomar clases de teatro desde niña. Antes de la TV, pasó por el teatro y tras moverse a Nueva York comenzó a consolidar aún más su carrera como intéprete.

Su debut en pantalla ocurrió en 1974, en un episodio de The Six Million Dollar Man. Más tarde participó en series clásicas como The Bionic Woman, Emergency!, The Incredible Hulk, Three’s Company, Cheers, Magnum P.I., Murder, She Wrote y Judging Amy. Pese a esa extensa trayectoria, su nombre quedó ligado para siempre a ALF.

Anne Schedeen deja a su esposo, Christopher Barrett, con quien estuvo casada por más de cinco décadas, y a su hija Taylor Barrett. Su familia pidió que, en lugar de flores, quienes quieran homenajearla realicen donaciones a Habitat for Humanity, una ONG que se dedicada a ayudar a familias y comunidades a acceder a viviendas dignas.

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