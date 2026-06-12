El regreso del expresidente Gabriel Boric a la palestra pública abrió un nuevo flanco político en medio de la controversia por los cobros y embargos asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE).

En conversación con ADN Hoy, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió la intervención del exmandatario y apuntó directamente contra el actual Gobierno por la forma en que ha abordado la deuda educacional.

Consultada sobre si era el momento para que Boric irrumpiera en la contingencia, Martínez sostuvo que la discusión se volvió inevitable luego de que, a su juicio, se cruzara un límite. “Siempre es una discusión cuándo es preciso“, señaló.

“Yo creo que han habido muchas polémicas en este gobierno, particularmente respecto al gobierno anterior, y creo que acá se traspasa un límite que, a mi juicio, es totalmente inaceptable”, afirmó.

CAE, embargos y críticas al Gobierno

La dirigenta fue especialmente crítica del rol de la Tesorería General de la República en los cobros a deudores del CAE. “Me quedé un poco sin adjetivos después de ver que la Tesorería General de la República no solo entró a las cuentas, sino que dejó en $0 cuentas de personas que eran deudoras del CAE”, señaló.

Martínez cuestionó además la lectura que, según dijo, ha instalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre los deudores. “El ministro Quiroz ya ha dicho en muchas ocasiones una especie de mirada en la que los deudores del CAE son millonarios que no quieren pagar su cuenta”, planteó.

En ese punto, Constanza Martínez acusó que la postura del Gobierno frente al CAE responde a una definición política más profunda. A su juicio, el Ejecutivo ha intentado instalar que el problema central está en los deudores y no en el diseño del sistema. “Yo creo que acá hay más una disposición ideológica”, afirmó.

En esa línea, defendió que el problema no puede reducirse al no pago. “El 69% de los deudores del CAE no ganan 5 millones de pesos, ganan menos de 700 mil pesos”, aseguró, agregando que a su sector le han llegado casos de personas con sueldos cercanos al millón de pesos que habrían quedado con sus cuentas en cero.

La presidenta del Frente Amplio también descartó que el gobierno anterior haya cometido un error al levantar la promesa de condonación del CAE. “No, yo no estoy de acuerdo con eso”, respondió, al ser consultada por las críticas de figuras del propio sector. Según Martínez, el proyecto presentado durante la administración Boric buscaba terminar con el CAE y avanzar hacia un sistema distinto, con pago contingente al ingreso.

ADN Ampliar

“Nosotros siempre planteamos que la gente que tiene plata para pagar tiene que pagar”, dijo, pero insistió en que el CAE fue “un sistema que se construyó injustamente” y que dejó a miles de personas con deudas difíciles de sostener, especialmente en casos de carreras sin retorno laboral o instituciones cerradas.

Martínez también defendió la gestión económica del gobierno anterior frente a las críticas del Ejecutivo. “Todos los economistas serios han dicho que eso es falso”, señaló respecto de las acusaciones de falta de caja fiscal. Además, cuestionó que el actual Gobierno, según dijo, insista en bajar impuestos a sectores de mayores ingresos mientras sostiene que no hay recursos.

Sobre si la aparición de Boric evidencia una falta de liderazgos en la oposición, la dirigenta lo descartó. “No, para nada”, afirmó, y mencionó el desempeño de Tomás Vodanovic como una señal de recambio dentro del Frente Amplio.

Finalmente, la timonel también abordó la acusación constitucional contra Nicolás Grau, calificándola como “infundada” y advirtiendo que el debate sobre finanzas públicas se ha usado, a su juicio, como herramienta de campaña.