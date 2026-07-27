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Carlos Palacios recibe la noticia que más esperaba en Boca Juniors: atención en O’Higgins

El chileno dejó atrás sus problemas físicos y conformará la delegación que viaje a Chile para el partido de Copa Sudamericana contra el “Capo de Provincia”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Uno de los partidos que se llevará todas las miradas en la agenda del fútbol chileno esta semana será la vuelta por los playoffs de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y O’Higgins.

El “Capo de Provincia” buscará hacerse fuerte de local en Rancagua y remontar el 1-0 que se trajo desde La Bombonera, tarea que no será sencilla, ya que los “Xeneizes” vienen a Chile con todo su arsenal, incluyendo un regreso esperado en nuestro país.

Y es que durante los entrenamientos de este lunes del elenco argentino, Carlos Palacios volvió a trabajar con total normalidad y tiene luz verde para formar parte de la convocatoria de Rodolfo Arruabarrena para el duelo ante los celestes.

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El ex Colo Colo estaba listo para jugar el partido de ida, pero un día antes del partido sufrió molestias musculares que le imposibilitaron decir presente en La Bombonera, pero eso quedó atrás y ahora buscará una nueva oportunidad en tierras nacionales, aunque difícilmente será considerado como titular.

El partido entre O’Higgins y Boca Juniors por la vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana se jugará este jueves 30 de julio en el Estadio Codelco El Teniente, a partir de las 20:30 horas, con transmisión de ADN Deportes.

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