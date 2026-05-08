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Minvu confirma nueva fecha para postular al Subsidio DS1 este 2026: Revisa el calendario y todos los detalles

El proceso se llevará a cabo de manera escalonada a través de tres canales digitales.

José Campillay

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó la apertura de las postulaciones para el Subsidio para Sectores Medios (DS1), un beneficio estatal destinado a familias que no poseen una propiedad y que cuentan con capacidad de ahorro para adquirir o construir su primer hogar.

Este aporte económico permite la compra de viviendas nuevas o usadas, así como la edificación en sitios propios o mediante densificación predial (construcción en terrenos donde ya existe una vivienda) en zonas urbanas y rurales.

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Según la información proporcionada por ChileAtiende, el proceso se llevará a cabo de manera escalonada a través de tres canales digitales:

  • Postulación Automática: Desde las 08:30 horas del 16 de junio, habilitada para quienes participaron en el último llamado de 2025 sin éxito y mantienen sus condiciones. Se puede verificar en el sitio de Minvu Conecta.
  • Postulación en Línea: Disponible desde el 17 de junio a las 08:30 horas para nuevos solicitantes que no requieran acreditar situaciones especiales.
  • Formulario de Atención Ciudadana: A partir del 19 de junio a las 08:30 horas, orientado a quienes postulan por primera vez o deben presentar documentación específica.

Requisitos y factor ahorro

Para participar, los interesados deben ser mayores de edad, contar con cédula vigente y, en el caso de ciudadanos extranjeros, poseer residencia definitiva certificada por el Servicio Nacional de Migraciones.

El pilar del proceso es la cuenta de ahorro para la vivienda, la cual debe tener al menos 12 meses de antigüedad.

En esta misma línea, un punto intransable es el saldo: el ahorro mínimo exigido debe estar depositado y disponible a más tardar el 29 de mayo de 2026. Tras esa fecha, no se deben realizar giros para no quedar fuera del proceso.

Asimismo, es obligatorio estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). El límite de vulnerabilidad general es del 60%, aunque para los adultos mayores se extiende hasta el 90%.

Beneficios por zona y tramo

El subsidio se ajusta a la realidad geográfica de Chile, otorgando montos diferenciados para absorber los costos de mercado en distintas regiones.

Compra de Vivienda: El apoyo estatal varía según el valor del inmueble y la ubicación, dividiéndose en tres tramos que exigen ahorros desde las 30 hasta las 80 UF.

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Construcción en Sitio Propio: Para quienes ya poseen un terreno o construirán en un sitio familiar (densificación predial), el DS1 permite proyectos de hasta 140 mt2. En esta modalidad, los subsidios fijos son más elevados para compensar los costos de edificación.

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Es importante destacar que, en el Tramo 3 de ambas modalidades, si el RSH supera el 90%, el grupo familiar deberá cumplir con topes de ingresos mensuales específicos según la cantidad de integrantes para calificar al beneficio.

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