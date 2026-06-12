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“No conocíamos esas comunicaciones privadas”: Gobierno asegura que desconocía mensajes de Zaliasnik con Hermosilla y ratifica puesto como embajador

El Ejecutivo insiste en que no conocía antecedentes, mantiene decisión diplomática y descarta cambios pese a cuestionamientos políticos.

Martín Neut

Alvarado - Zaliasnik - Hermosilla

Alvarado - Zaliasnik - Hermosilla / CBA

El Gobierno respaldó la designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, en medio de la polémica por la revelación de conversaciones privadas con el abogado Luis Hermosilla, quien es investigado por el Ministerio Público.

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que La Moneda no conocía estos antecedentes. “Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía”, señaló, en alusión a los chats entre Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik.

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Pese a la investigación en curso, el Ejecutivo ratificó que el nombramiento sigue vigente. “El embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones”, reiteró Alvarado según sus palabras a la salida del Palacio de La Moneda.

“Propuestas al filo de la ley”

Sobre el contenido de los mensajes, la editora de Reportea, Gabriela Pizarro, señaló en La Prueba de ADN que Zaliasnik habría planteado propuestas “al filo de la ley”, como “restringir el acceso a internet a la gente” y tomar como referencia regímenes como Irán o China.

Añadió que también se mencionaban posibles seguimientos a figuras políticas como Daniel Jadue, Hugo Gutiérrez, Karol Cariola y Gabriel Boric. “Estas propuestas estaban al filo de la ley”, afirmó, apuntando al uso de herramientas de inteligencia para obtener datos personales.

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