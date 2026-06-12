Diputado Schalper sale al paso tras críticas de Republicanos a Chile Vamos: “Esa valentía dactilar se parece más al populismo”

Las diferencias al interior de la derecha volvieron a quedar en evidencia luego que parlamentarios del Partido Republicano cuestionaran a Chile Vamos por no respaldar la acusación constitucional impulsada contra el exministro Nicolás Grau.

La controversia surgió tras las declaraciones de la diputada republicana Stephanie Jéldrez, quien criticó la postura de sectores de Chile Vamos y aseguró que existe una “romantización de la moderación” que “ya pasó de moda”.

En esa línea, sostuvo que “este tipo de derecha, derechita cobarde, como bien dice la abuela, falta ahí un dejo de olfato político importante”.

A esas críticas se sumó el diputado Cristián Araya, quien afirmó que la construcción de una derecha unida también requiere respaldo mutuo en acciones políticas relevantes. “Discursivamente, muchos hablan de la unidad de la derecha, pero esta unidad se va construyendo en la medida que puedes confiar en el otro”, señaló.

“Valentía dactilar se parece más al populismo”

Las declaraciones fueron respondidas por el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien defendió una estrategia basada en el diálogo y la construcción de acuerdos.

A través de una publicación en redes sociales, sostuvo que “la política no consiste solamente en velar por el propio interés, con la cuña más incendiaria para ganar apoyos circunstanciales” y agregó que “esa valentía dactilar se parece más al populismo que a la política”.

El parlamentario también defendió el carácter amplio de la actual administración encabezada por el Presidente José Antonio Kast, destacando que el Mandatario “valoró el aporte de Chile Vamos y construyó un gobierno de unidad”.

Asimismo, aseguró que RN mantendrá su foco en respaldar la agenda del Ejecutivo y promover acuerdos que permitan avanzar en reformas y políticas públicas.