Banquetera no llegó y debieron armar fiesta desde cero: boda en Quintero se salvó gracias a “paleteada” de invitados

Los novios habían pagado $13,5 millones por el servicio, pero al llegar al centro de eventos no había mesas, comida ni personal. Con la ayuda de 200 invitados improvisaron compras, contrataron carritos y lograron sacar adelante el matrimonio.

Cristóbal Álvarez

La celebración de Carolina Madrid y Renzo Solari tuvo que ser reorganizada a última hora luego de que la banquetería contratada no llegara al montaje del evento en Quintero, pese a que el servicio estaba pagado con anticipación.

Según relató la novia a LUN, cerca del mediodía familiares llegaron al centro de eventos y fueron informados de que no había mesas, sillas ni personal instalando. A esa hora, las 15 mesas deberían haber estado montadas, pero no había presencia de la empresa. La pareja había transferido $13,5 millones por el servicio.

Ante la ausencia del proveedor, los novios y sus 200 invitados decidieron continuar con la celebración y coordinaron compras de comida, bebidas, hielo y tortas. Adquirieron cerca de 50 pizzas, contrataron dos carritos —uno de hamburguesas y otro de churrascos— y se abastecieron en supermercados para cubrir lo esencial.

El matrimonio por la iglesia, programado para las 17.30 horas en el Santuario Los Pinos de Schoenstatt, obligó a que parte del equipo del centro de eventos y familiares colaboraran en la preparación del salón. La pareja también contrató seis garzones y, sin aviso previo, llegaron 20 trabajadores que habían sido desvinculados de la banquetería y acudieron por su cuenta para ayudar.

Pese a los contratiempos, la fiesta se realizó. “No teníamos comida, mesas ni mobiliario; solo el centro de eventos vacío y algunos ramos de flores”, señaló Carolina, quien afirmó que, además de lo depositado a la empresa, esa noche se gastaron otros $11 millones.

La banquetería involucrada indicó que el caso está siendo tratado con sus abogados.

