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CMF denuncia ante Fiscalía a 13 aplicaciones de préstamos por presunta extorsión y cobros usureros: revisa el listado

El ente fiscalizador alertó que estas plataformas operan sin supervisión y presentarían indicios de prácticas abusivas para el cobro de deudas e intereses excesivos.

Martín Neut

Préstamos

Préstamos / d3sign

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta por 13 aplicaciones de préstamos que operan sin estar reguladas ni supervisadas por el organismo.

Además, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por posibles delitos de extorsión y usura asociados a estas plataformas.

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Según informó la entidad, las aplicaciones ofrecen créditos a través de internet y dispositivos móviles, pero existirían antecedentes de cobros abusivos y métodos extorsivos para exigir el pago de las deudas.

Las aplicaciones cuestionadas

Las aplicaciones alertadas por la CMF son:

  • Micro Dinero
  • Moni Amigo – Préstamos
  • Lucra Plata – Líder Préstamos
  • Bono Money
  • Finza – Préstamo de Crédito
  • Tacna Cash
  • Dinero Fácil
  • Solución Fácil Pro
  • Cash Altiro – Crédito Móvil
  • Mitri Plata – Préstamos Seguros
  • Solpresta CL – Préstamos Rápidos
  • Rápido Préstamo – Préstamos Chile
  • Cuota Smart

La CMF llamó a las personas a verificar si las empresas que ofrecen productos financieros están autorizadas a través de su portal de Alertas de Fraudes, donde también se publican advertencias sobre entidades no reguladas y recomendaciones para prevenir estafas.

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