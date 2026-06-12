CMF denuncia ante Fiscalía a 13 aplicaciones de préstamos por presunta extorsión y cobros usureros: revisa el listado

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta por 13 aplicaciones de préstamos que operan sin estar reguladas ni supervisadas por el organismo.

Además, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por posibles delitos de extorsión y usura asociados a estas plataformas.

Según informó la entidad, las aplicaciones ofrecen créditos a través de internet y dispositivos móviles, pero existirían antecedentes de cobros abusivos y métodos extorsivos para exigir el pago de las deudas.

Las aplicaciones cuestionadas

Las aplicaciones alertadas por la CMF son:

Micro Dinero

Moni Amigo – Préstamos

Lucra Plata – Líder Préstamos

Bono Money

Finza – Préstamo de Crédito

Tacna Cash

Dinero Fácil

Solución Fácil Pro

Cash Altiro – Crédito Móvil

Mitri Plata – Préstamos Seguros

Solpresta CL – Préstamos Rápidos

Rápido Préstamo – Préstamos Chile

Cuota Smart

La CMF llamó a las personas a verificar si las empresas que ofrecen productos financieros están autorizadas a través de su portal de Alertas de Fraudes, donde también se publican advertencias sobre entidades no reguladas y recomendaciones para prevenir estafas.