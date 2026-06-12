La medida que estudia el Gobierno para limitar el acceso de niños y adolescentes a a redes sociales

El Gobierno se encuentra estudiando una fórmula para restringir el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales mediante un sistema de verificación de edad asociado a la Clave Única.

La iniciativa fue abordada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, durante un conversatorio realizado en la Universidad de los Andes, donde explicó que existe una preocupación transversal por los riesgos que enfrentan los menores en plataformas digitales.

“Existe una preocupación muy transversal de lo que está ocurriendo en las plataformas de redes sociales vinculadas a jóvenes, adolescentes y niños”, señaló la secretaria de Estado.

Según detalló la ministra, uno de los principios que guiará el diseño de la propuesta es “generar una verificación de edad y no de identidad”.

“Quedan varias conversaciones pendientes”

En esa línea, indicó que la Clave Única podría transformarse en una herramienta para informar a las plataformas si una persona cumple o no con los requisitos etarios para acceder a determinados contenidos o servicios.

“Todavía nos quedan varias conversaciones pendientes, el hecho de que nosotros en Chile tengamos Clave Única desde el Estado, puede ser un mecanismo”, sostuvo Wulf.

La autoridad agregó que la próxima semana comenzará el trabajo de una mesa técnica encargada de elaborar la propuesta, instancia que incluirá coordinación entre ministerios, consultas con expertos internacionales y la revisión de experiencias implementadas en países como Australia, Brasil y diversas naciones europeas.