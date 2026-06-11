Programación Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 11 de junio, y qué canal de TV transmite? / Jam Media

Hoy, jueves 11 de junio, comienza la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros son parte de la primera fecha del grupo A.

Grupo A

La programación del Mundial 2026 hoy 11 de junio arrancará a las 15:00 horas de Chile, cuando México y Sudáfrica repitan el partido inaugural de 2010, pero ahora en el Estadio Azteca. Este juego se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y por platafomas en Paramount+ y Disney+.

Luego, a contar de las 22:00 horas, República Checa enfrentará a Corea del Sur en el estadio Akron de Guadalajara, juego que se podrá observar en D Sports y Paramount+.