México comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. Ante un Estadio Azteca repleto, el seleccionado dirigido por Javier Aguirre no decepcionó ante su gente y derrotó por 2-0 a Sudáfrica en el primer partido inaugural de la Copa del Mundo.

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los 9 minutos, Julián Quiñones aprovechó un grave error en la salida de la defensa sudafricana y definió con un potente remate dentro del área, superando al arquero Ronwen Williams para marcar el 1-0 y anotar el primer gol en la Copa del Mundo.

¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs!



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Los locales dominaron gran parte de la primera mitad y estuvieron cerca de aumentar la ventaja antes del descanso. Sin embargo, las intervenciones del arquero de los “Bafana Bafana” y un disparo al palo de Julián Quiñones a los 42′ evitaron que el “Tri” ampliara la diferencia antes del entretiempo.

En el complemento, todo se complicó aún más para Sudáfrica. A los 49′, Sphephelo Sithole fue expulsado por derribar al volante mexicano Brian Gutiérrez cuando se perfilaba solo hacia el arco, convirtiéndose en el primer jugador en ver la roja en el certamen y dejando a la visita con un hombre menos.

LA PRIMERA ROJA DE LA COPA DEL MUNDO EN EL PARTIDO INAUGURAL: Sithole derribó a Gutiérrez y fue expulsado por último hombre en Sudáfrica.



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La inferioridad numérica obligó a Sudáfrica a replegar sus líneas y cederle la iniciativa a México, que aprovechó los espacios para encontrar la segunda cifra por medio de Raúl Jiménez. El delantero conectó un preciso centro de Roberto Alvarado y, con un certero cabezazo dentro del área, puso el 2-0 definitivo a los 67’ para desatar los festejos en el Estadio Azteca.

¡¡LA EMOCIÓN DE CONVERTIR EN UNA COPA DEL MUNDO EN SU CASA!! Raúl Jiménez metió el cabezazo para el 2-0 vs. Sudáfrica y que lo festeje hasta Canelo en el Azteca.



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La tarde se cerró con más expulsiones. Themba Zwane fue expulsado por un manotazo sobre Roberto Alvarado tras la intervención del VAR, dejando a los sudafricanos con nueve jugadores. En los descuentos, César Montes también vio la tarjeta roja en el local por cortar una jugada a la entrada del área, aunque el resultado ya estaba sentenciado.

Con esta victoria, México se instaló provisionalmente como líder del Grupo A con tres puntos, mientras que Sudáfrica quedó en el fondo de la tabla. La primera jornada de la zona concluirá esta noche, desde las 22:00 horas, con el duelo entre Corea del Sur y Chequia en el Estadio Guadalajara.