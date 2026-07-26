Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 36% y desaprobación sube a 54%

Santiago

La aprobación del Presidente José Antonio Kast retrocedió un punto porcentual en la última encuesta Criteria y se ubicó en 36%, luego del leve repunte registrado la semana anterior.

De acuerdo con el sondeo, realizado el 23 de julio mediante un panel online, la desaprobación del Mandatario aumentó dos puntos y alcanzó el 54%, mientras que un 10% de los consultados no manifestó una opinión sobre la gestión del Ejecutivo.

El resultado revierte parcialmente la mejora observada en la medición del 16 de julio, cuando la aprobación había subido hasta el 37%, su primer incremento en cinco semanas.

Evaluación de la estrategia del Gobierno

La encuesta también consultó sobre la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la denominada “situación de emergencia”.

Un 43% de los encuestados estimó que el Gobierno está siguiendo un camino incorrecto, cinco puntos más que en la medición anterior. En tanto, un 36% consideró que la estrategia es la adecuada, tres puntos menos que la semana previa.

Además, un 21% señaló no tener una opinión definida sobre esta materia.

Percepción sobre la Ley de Reconstrucción

Respecto del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 36% de los consultados cree que tendrá efectos positivos para el país, mientras que un 37% anticipa consecuencias negativas, siendo la primera vez que esta percepción supera a la evaluación favorable en la medición de Criteria.

En cuanto a los posibles beneficiarios de la iniciativa, un 49% sostuvo que favorecerá principalmente a los sectores de mayores ingresos, mientras que un 35% opinó que contribuirá a generar empleos para la población en general. Un 16% indicó no identificarse con ninguna de esas alternativas.