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Poco optimismo en Chile: solo 4 de cada 10 creen que Argentina será bicampeona del mundo en 2026

De acuerdo a una nueva encuesta Ipsos, Chile se sitúa en el promedio mundial de interesados por ver el Mundial 2026.

Nicolás Lara Córdova

Poco optimismo en Chile: solo 4 de cada 10 creen que Argentina será bicampeona del mundo en 2026

Poco optimismo en Chile: solo 4 de cada 10 creen que Argentina será bicampeona del mundo en 2026 / Omar Vega

A un día del inicio del Mundial 2026, se dieron a conocer los resultados del informe sobre el torneo que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México por parte de Ipsos.

En la consulta, donde se entrevistaron a más de 23 mil personas en 30 países sobre diversos temas relacionados con el torneo que iniciará este jueves 11 de junio.

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En Chile, apenas un 39% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con la idea de que Argentina volverá a ganar la Copa del Mundo, mientras que un 61% manifestó su desacuerdo.

La cifra sitúa a Chile levemente por debajo del promedio global, donde un 41% de los participantes cree que la Albiceleste conseguirá el bicampeonato mundial, frente a un 59% que no comparte esa proyección.

Latinoamérica lidera la intención de sintonía

El interés por el torneo difiere sustancialmente según la geografía. Mientras que a nivel global un 59% de los encuestados planea ver los partidos de la Copa del Mundo , en América Latina la expectativa se dispara al 70% (medido en el promedio de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú).

  • Los más entusiastas: Argentina lidera el ránking de sintonía con un impresionante 79% de intención de voto a favor de ver el torneo , seguida de cerca por Corea del Sur (75%), Colombia (74%) y Sudáfrica (74%).
  • Los más distantes: En la vereda opuesta se encuentran los países anfitriones de Norteamérica. En Estados Unidos solo el 35% planea ver el evento , cifra que desciende al 33% en Canadá.
  • El caso chileno: Los fanáticos en Chile se sitúan justo en la media global, con un 57% que planea seguir las transmisiones.

La sombra del clima extremo amenaza las canchas

Uno de los puntos más llamativos y alarmantes del informe es la percepción de riesgo climático sobre la organización del torneo. Tanto el promedio global como el de Latinoamérica coinciden de forma exacta: un 48% cree que al menos uno de los partidos de la Copa del Mundo será cancelado o abandonado debido a condiciones climáticas extremas.

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