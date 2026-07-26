A Garnero le preguntan si la UC se baja de la pelea por el título y esto responde: en Colo Colo escuchan

Universidad Católica sufrió un duro revés en el arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. El conjunto cruzado rescató un agónico empate 3-3 ante Deportes La Serena en el Claro Arena, quedando a 12 puntos del líder Colo Colo y complicando sus aspiraciones en la lucha por el título.

Pese al resultado adverso, Daniel Garnero evitó dramatizar y descartó dar por perdida la pelea por el campeonato. Consultado en conferencia de prensa sobre si comenzará a priorizar el resto de los torneos, el DT de la UC fue categórico: “Las prioridades las pusiste vos. Yo no puse ninguna”.

“Nosotros tenemos que competir lo que nos toque, tratar de hacerlo más parecido a lo que lo hicimos en el primer tiempo que en el segundo. Buscar efectividad y ganar el juego en la competencia que sea", agregó.

“Obviamente, que jugamos dos torneos de eliminación y uno largo, donde el rival que está arriba nuestro se nos sigue alejando, lamentablemente. Pero bueno, son cosas que tiene el fútbol, quedan muchas fechas", remarcó Garnero.

En esa línea, el estratega argentino abordó la distancia que mantiene con Colo Colo y sostuvo que “tenemos que agarrar una seguidilla de triunfos para ver si se llegan a tropezar, pero eso ya depende mucho más de nosotros, de pensar en el fin de semana que viene y tratar de hacerlo mejor de lo que lo hicimos en el segundo tiempo para poder ganar el partido".

Respecto a la igualdad frente a La Serena, señaló que “el primer tiempo fue bueno, intenso, recuperamos muchos balones cerca del arco rival. Nos faltó un mejor pase final. Tuvimos varias posibilidades de que podíamos haber generado más situaciones de gol”.

“En el segundo cambió todo, cambió la actitud del equipo y del rival. Perdimos muchos duelos individuales en ataque y en defensa, y esto de los estados de ánimo fue cambiando. El rival cuando vio que podía, se animó y fue. Nosotros no pudimos contrarrestar con la tenencia del balón. Le dimos la pelota a un rival que lo hizo muy bien y nos dio vuelta al juego", reconoció.