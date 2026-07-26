Nuevos antecedentes se conocieron del violento portonazo ocurrido la noche del sábado en la comuna de Colina, luego de que la Fiscalía entregara detalles del ataque y se difundieran imágenes del momento en que una banda de sujetos armados aborda a un conductor para robarle su vehículo.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que el hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas, cuando un hombre chileno de 44 años esperaba ingresar a un condominio a bordo de su automóvil. En ese instante, fue interceptado por cuatro individuos jóvenes que portaban distintas armas.

Foto de T13 Ampliar

Según el persecutor, los sujetos estaban armados con un cuchillo, una pistola y un arma de fuego larga tipo rifle. En el registro audiovisual se observa cómo los delincuentes golpean los vidrios del vehículo para obligar al conductor a descender, hasta romper la ventana del copiloto.

“Finalmente, intimidándolo, lo sacan a la fuerza del vehículo, lo amenazan de muerte, lo botan al piso y le dan golpes de pie”, detalló Olivari. Tras la agresión, los antisociales sustrajeron dos teléfonos celulares de la víctima y escaparon con el automóvil, mientras otros integrantes de la banda huyeron en un segundo vehículo que los esperaba en las cercanías.

Pese a la violencia del ataque, el conductor resultó con lesiones menores. La Fiscalía instruyó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Octava Comisaría de Colina realizar las primeras diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y la recopilación de antecedentes para identificar a los responsables.