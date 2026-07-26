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Crece la polémica: diputado del PNL confirma renuncia de Ítalo Omegna tras dichos sobre menores de edad y niños con TEA

Hans Marowski aceptó la salida de su asesor legislativo, quien aseguró que el registro correspondía a una actividad privada y fuera de sus funciones parlamentarias.

Nelson Quiroz

Captura Italodiputado.cl

Captura Italodiputado.cl

Sigue la polémica. La mañana de este domingo, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL) Hans Marowski confirmó la salida de Ítalo Omegna de su equipo parlamentario, luego de la polémica generada por la difusión de un video en redes sociales donde aparece realizando comentarios que provocaron cuestionamientos por referencias a menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

A través de una declaración publicada este domingo, el congresista informó que Omegna presentó su renuncia como asesor legislativo tras comunicarle que el registro correspondía a una actividad privada, vinculada al cumpleaños de un amigo y ajena a sus funciones parlamentarias.

“Ítalo asumió la responsabilidad por las consecuencias que esta situación podía generar para el trabajo de nuestro equipo presentando su renuncia, y yo he aceptado esa decisión”, señaló el diputado.

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El parlamentario agregó que las expresiones de cualquier persona “son siempre de su exclusiva responsabilidad” y afirmó que nadie representa sus opiniones personales ni las del PNL salvo quienes tienen esa responsabilidad institucional. Además, destacó el trabajo realizado por Omegna durante su permanencia en el cargo y le deseó éxito en sus futuros desafíos.

La controversia se originó tras la viralización de un video grabado en el contexto del programa de streaming “La Cofradía”, donde Omegna, junto a Emiliano Fernández y Fernando Ortiz, aparece participando de una dinámica de regalos con comentarios de contenido sexual sobre menores de edad y alusiones a niños con TEA. El registro generó críticas de organizaciones vinculadas a la infancia y al autismo.

La Federación Nacional de Autismo (FENAUT) y la Fundación FUAN cuestionaron duramente el contenido y solicitaron la salida de Omegna de sus funciones. En paralelo, figuras políticas también reaccionaron. La exministra Karla Rubilar afirmó que “la pedofilia no es un chiste” y sostuvo que los estigmas hacia personas con TEA “duelen e indignan”.

Desde el Congreso, el diputado socialista Daniel Manouchehri cuestionó la falta de un pronunciamiento inicial del Partido Nacional Libertario, mientras que la bancada del Partido de la Gente también había emplazado a la colectividad a condenar los hechos.

Las publicaciones de Omegna tras la polémica

En medio de la polémica, Omegna también realizó publicaciones en redes sociales donde compartió críticas sobre otros casos relacionados con humor y controversias públicas, sin emitir hasta ahora una declaración directa sobre el video que motivó su salida.

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