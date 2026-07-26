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Lando Norris logra su primer triunfo del año en la F1: así quedó la tabla de posiciones tras el GP de Hungría

El vigente campeón mundial de McLaren terminó por delante de Max Verstappen y Kimi Antonelli.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Sona Maleterova

Lando Norris volvió a celebrar en la Fórmula 1 al imponerse este domingo en el Gran Premio de Hungría, logrando así su primera victoria de la temporada y la primera para McLaren en el campeonato, luego de haberse consagrado campeón en 2025.

El piloto británico largó desde la pole position, pero perdió el liderato en la primera vuelta al ser superado por su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. Sin embargo, recuperó la punta a mitad de carrera y logró sostener la ventaja para quedarse con su primer triunfo del año.

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En la segunda posición finalizó el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mientras que el tercer lugar fue para el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien se mantiene como líder del campeonato de pilotos.

Más atrás, Charles Leclerc (Ferrari) terminó en la cuarta posición, mientras que su compañero Lewis Hamilton fue quinto luego de recibir una penalización por exceso de velocidad en boxes. George Russell (Mercedes), en tanto, cruzó la meta en el séptimo lugar.

El otro McLaren, Oscar Piastri, no logró completar la carrera debido a un desperfecto mecánico que lo obligó a abandonar en la vuelta 56. Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto.

Con estos resultados, Antonelli continúa liderando la clasificación de pilotos con 219 puntos, mientras que Hamilton y Russell se mantienen como sus principales perseguidores con 169 y 160 unidades, respectivamente.

Ahora, la Fórmula 1 entrará en una pausa y volverá a la acción el próximo 23 de agosto, fecha en la que se disputará el Gran Premio de Países Bajos.

Así quedó la tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 160 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 128 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 379 puntos
  2. Ferrari – 307 puntos
  3. McLaren – 220 puntos
  4. Red Bull Racing – 177 puntos
  5. Racing Bulls – 66 puntos
  6. Alpine – 61 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Audi – 12 puntos
  9. Williams – 11 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

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