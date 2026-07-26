Lando Norris logra su primer triunfo del año en la F1: así quedó la tabla de posiciones tras el GP de Hungría

Lando Norris volvió a celebrar en la Fórmula 1 al imponerse este domingo en el Gran Premio de Hungría, logrando así su primera victoria de la temporada y la primera para McLaren en el campeonato, luego de haberse consagrado campeón en 2025.

El piloto británico largó desde la pole position, pero perdió el liderato en la primera vuelta al ser superado por su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. Sin embargo, recuperó la punta a mitad de carrera y logró sostener la ventaja para quedarse con su primer triunfo del año.

En la segunda posición finalizó el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mientras que el tercer lugar fue para el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien se mantiene como líder del campeonato de pilotos.

Más atrás, Charles Leclerc (Ferrari) terminó en la cuarta posición, mientras que su compañero Lewis Hamilton fue quinto luego de recibir una penalización por exceso de velocidad en boxes. George Russell (Mercedes), en tanto, cruzó la meta en el séptimo lugar.

El otro McLaren, Oscar Piastri, no logró completar la carrera debido a un desperfecto mecánico que lo obligó a abandonar en la vuelta 56. Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto.

Con estos resultados, Antonelli continúa liderando la clasificación de pilotos con 219 puntos, mientras que Hamilton y Russell se mantienen como sus principales perseguidores con 169 y 160 unidades, respectivamente.

Ahora, la Fórmula 1 entrará en una pausa y volverá a la acción el próximo 23 de agosto, fecha en la que se disputará el Gran Premio de Países Bajos.

Así quedó la tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos George Russell (Mercedes) – 160 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos Lando Norris (McLaren) – 128 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026