No solo por dinero: estas son las razones por la que los chilenos deciden no tener hijos según encuesta CEP

La baja natalidad sigue siendo una de las principales tendencias demográficas en Chile. En ese contexto, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), correspondiente al período abril-mayo de 2026, identificó las principales razones que llevan a las personas a no tener hijos o a no ampliar sus familias.

Entre quienes no tienen hijos, el motivo más mencionado fue que “Los niños son caros de mantener” (25%).

Le siguieron “Por preocupación por la situación mundial” (15%), “Criar a los niños conlleva muchas preocupaciones y problemas” (14%), “No estoy casado o viviendo con una pareja estable” (13%) y “Por razones de salud o de edad” (12%).

Centro de Estudios Públicos (CEP) Ampliar

“Los niños son caros de mantener”

En el grupo de personas que sí tienen hijos, la principal razón para no tener más también fue “Los niños son caros de mantener”, con un 29% de las preferencias.

A ello se sumaron “Por razones de salud o de edad” (22%), “Por preocupación por la situación mundial” (11%) y “Tener niños hace más difícil que la mujer trabaje” (11%). Además, un 9% señaló que “Criar a los niños conlleva muchas preocupaciones y problemas”.

Pese a estas dificultades, el sondeo mostró que los chilenos desearían tener más hijos de los que efectivamente tienen.

Mientras el promedio actual alcanza los 1,7 hijos por persona, el número ideal declarado por los encuestados llega a 2,4, lo que evidencia una brecha entre los proyectos familiares y las condiciones para concretarlos.