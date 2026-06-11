“Se debiera apoyar”: PDG alista votos clave para respaldar la acusación constitucional contra Nicolás Grau

El Partido de la Gente (PDG) se acerca a entregar los votos que podrían resultar decisivos para aprobar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau en la Cámara de Diputados.

El libelo, impulsado por republicanos y libertarios, cuestiona la responsabilidad política del exsecretario de Estado por las controversias derivadas de las proyecciones fiscales del Gobierno y el desfase detectado en las cuentas públicas.

En los últimos días y según consigna Ex-Ante, Franco Parisi sostuvo conversaciones con los 13 diputados de la bancada y constató que la mayoría se inclina por respaldar la acusación. “Yo creo que sí se debiera apoyar” y “no veo razones para que no sea de esa forma”, afirmó en Radio Infinita.

“Los 13 van a votar igual”

El líder del PDG también anticipó una votación alineada de su partido. “Estoy completamente seguro de que van a ir alineados, los 13 van a votar igual”, señaló.

La diputada Pamela Jiles respaldó esa postura y sostuvo que “nosotros debemos aprobar. Dudo mucho que alguno se reste”.

De concretarse ese apoyo, la oposición superaría los 78 votos requeridos para aprobar la acusación en la Cámara y remitirla al Senado.

Aunque el PDG asegura que adoptará una definición formal tras el informe de la comisión revisora, el escenario deja a Grau enfrentando una compleja votación en el Congreso.