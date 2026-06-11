Tomás Vodanovic se consolida como la principal carta de la oposición tras liderazgo en encuesta CEP

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, salió fortalecido de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), transformándose en una de las figuras con mayor proyección dentro de la oposición y, especialmente, al interior del Frente Amplio.

El jefe comunal no solo volvió a encabezar el ranking de personajes políticos mejor evaluados del país, sino que además amplió la distancia respecto de otros liderazgos nacionales.

Tomás Vodanovic / Hans Scott Ampliar

Según el sondeo, alcanzó un 48% de evaluación positiva y apenas un 19% de opinión negativa entre quienes lo conocen, cifras que lo posicionan por encima de figuras como el Presidente José Antonio Kast, Franco Parisi, Claudio Orrego y el expresidente Gabriel Boric.

Los resultados muestran además un crecimiento significativo respecto de la medición anterior. Vodanovic aumentó casi nueve puntos en valoración positiva, convirtiéndose en uno de los dirigentes con mayor alza en el estudio.

Parte de esa valoración responde a su capacidad para mantener altos niveles de aprobación junto con bajos índices de rechazo, un atributo poco frecuente en el actual escenario político. A ello se suma una imagen que distintos dirigentes del bloque describen como una oposición “seria y responsable”, capaz de trascender las fronteras partidarias.

Pese a las especulaciones sobre una eventual carrera a La Moneda, Vodanovic ha insistido públicamente en que su prioridad sigue siendo la gestión municipal en Maipú. Sin embargo, los resultados de la CEP vuelven a instalar su nombre en la primera línea de los liderazgos opositores con proyección hacia los próximos ciclos electorales.