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Ministra Wulf advierte por crisis de natalidad: “Vamos a ir más a cementerios que a salas de maternidad”

La autoridad defendió el Plan Chile Renace impulsado por el Gobierno y aseguró que la baja sostenida de nacimientos requiere medidas urgentes para apoyar a quienes desean formar una familia.

Verónica Villalobos

María Jesús Wulf

María Jesús Wulf / Lukas Solis

Santiago

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, lanzó una dura advertencia sobre el impacto de la crisis de natalidad que enfrenta Chile, al sostener que si no se adoptan medidas para revertir la tendencia, el país enfrentará un complejo escenario demográfico en los próximos años.

En una entrevista con El Mercurio, la autoridad destacó la importancia del Plan Chile Renace, anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública 2026, y afirmó que la situación requiere una respuesta decidida del Estado. “Si no le damos prioridad al Plan Chile Renace, en un par de años más vamos a ir más a los cementerios que a las salas de maternidad”, señaló.

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Entre las iniciativas consideradas en el programa se encuentra un bono mensual de $30 mil para familias con hijos de entre 0 y 13 años pertenecientes al 80% más vulnerable, además de medidas orientadas a fortalecer las familias de acogida para niños que actualmente viven en residencias.

Wulf sostuvo que muchas personas que desean tener hijos enfrentan obstáculos que dificultan concretar ese proyecto de vida. En ese sentido, mencionó factores como el acceso a la vivienda, las condiciones económicas, la empleabilidad femenina y la disponibilidad de salas cuna, elementos que —a su juicio— influyen directamente en la decisión de formar una familia.

La ministra también dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevas herramientas para enfrentar la baja natalidad, incluyendo eventuales apoyos a tratamientos de fertilización asistida. “No voy a descansar hasta que quienes quieran tener hijos puedan contar con las oportunidades económicas y sociales que se lo faciliten”, afirmó, adelantando además la creación de una comisión asesora presidencial que abordará el fenómeno desde distintas dimensiones.

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