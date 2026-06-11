“Gallinas felices” bajo la lupa: Sernac aclara que el concepto no tiene reconocimiento legal en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) advirtió que la expresión “gallinas felices” utilizada en la comercialización de huevos no cuenta con una definición legal en Chile y corresponde a una declaración de marketing.

Según consignan a través de su página web, la conclusión forma parte de un informe que analizó 112 productos disponibles en plataformas de supermercados.

En él, el organismo recordó que “por regulación en Chile se prohíbe que los alimentos hagan uso de leyendas que no puedan comprobarse con antecedentes científicos, donde representen confusión, error o engaño para los consumidores“.

Respecto de este concepto, el Sernac precisó que “es una declaración de marketing que en Chile no tiene una definición legal establecida".

Términos que aceptados

En contraste, señaló que términos como "libres de jaula", “libre pastoreo" y la certificación “Certified Humane” sí responden a estándares verificables de bienestar animal.

El reporte también concluyó que no existen diferencias nutricionales entre los huevos blancos y los de color. Según la entidad, las variaciones de precio suelen estar asociadas al tamaño del producto, la raza de la gallina o los costos de producción, y no a una mayor calidad nutricional.

Por ello, recomendó a los consumidores basar sus decisiones de compra en criterios objetivos, como el gramaje, el aporte de proteínas, la fecha de vencimiento y el precio por unidad.