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La inesperada defensa que recibió Javier Correa tras sus polémicas declaraciones contra el arbitraje: “debería quedar en una anécdota”

Mientras espera una posible sanción sobre sus declaraciones contra Nicolás Gamboa, el delantero de Colo Colo recibió un apoyo sorpresivo.

Lucas San Martín

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Javier Correa deberá presentarse en el Tribunal de Disciplina de la ANFP el próximo martes para defenderse de los polémicos dichos sobre el árbitro Nicolás Gamboa tras el partido ante Huachipato. Luego de pedir disculpas públicas, el delantero de Colo Colo recibió un apoyo inesperado.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex presidente del Sindicato de Árbitros, Felipe González rechazó la denuncia y apoyó a Javier Correa. “El sindicato tomó una decisión desafortunada al realizar una solicitud que direcciona un castigo que le compete únicamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP”, aseguró.

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Se ha sobredimensionado una declaración de un jugador que hace comentarios duros, pero que no ponen en juego la honorabilidad del árbitro. En definitiva, son comentarios como muchos, muy subjetivos y que, a mi parecer, están dentro del margen”, añadió.

Sobre la posible sanción para Correa, Felipe González afirmó que esto no debería ir más allá y que debería quedar en “una anécdota y un llamado de atención al jugador”.

El Sindicato de Árbitros pidió una suspensión de 10 fechas para el goleador albo, lo que sería una sanción histórica en el fútbol chileno. Pese a que estas declaraciones fueron en un partido de la Copa de la Liga, Javier Correa tendría que cumplir en la Liga de Primera.

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