Debe volver a Colo Colo y su futuro puede dar un giro radical en el extranjero: “La idea es retenerlo”

Salomón Rodríguez atraviesa un verdadero renacer en Uruguay. El delantero charrúa, que dejó Colo Colo a comienzos de año tras un decepcionante 2025, se ha consolidado como una de las grandes figuras de Montevideo City Torque, donde suma 12 goles en 23 partidos entre las competencias locales y la Copa Sudamericana.

El buen presente del atacante de 26 años tiene en alerta al “Cacique” por su futuro. Rodríguez está a préstamo hasta diciembre en el elenco uruguayo, que posee una opción de compra que podría ejecutar a fin de año para quedarse con el jugador.

Aunque la decisión todavía no está tomada, desde el club charrúa no esconden su deseo de retener al futbolista. Leandro Ezquerra, director deportivo del fútbol joven de Montevideo City Torque, conversó con ADN Deportes y entregó señales sobre el futuro del delantero.

“Obviamente que a raíz de los buenos rendimientos del equipo y de él, le van a surgir ofertas. Es natural y sabemos que en una liga como la nuestra, que es exportadora, estas situaciones se dan”, reconoció el exvolante de Huachipato.

“Ojalá podamos retenerlo, porque ha sido una pieza clave. La idea es no desarmar mucho el plantel y tratar de mantener la mayor cantidad de jugadores de cara al segundo semestre, por la Copa Sudamericana y el campeonato uruguayo”, agregó.

La nueva realidad de Salomón Rodríguez en Uruguay

Respecto al presente del atacante en Montevideo City Torque, Ezquerra detalló que “él es un muchacho muy sencillo, de perfil muy bajo y creo que acá se ha sentido muy cómodo en este semestre”.

“Está muy bien, es una buena noticia para nosotros, sobre todo porque venía de un semestre sin un rendimiento destacado y acá encontró rápidamente confianza y buenos rendimientos. A partir de ahí empezó a hacer muchos goles que para la posición de él es fundamental”, añadió.

Además, puso en valor las cualidades del delantero, pese a las críticas que recibió durante su etapa en el Estadio Monumental. “Salomón tiene unas condiciones muy buenas, sobre todo para la posición en la que juega. Tiene atributos muy interesantes”, señaló.

“Obviamente que los momentos muchas veces marcan y por ahí en un equipo grande como Colo Colo no tienes tiempo, no te esperan. Acá creo que él se sintió muy valorado, pero es verdad que no es lo mismo que en un equipo grande como Colo Colo”, concluyó.

Por ahora, el pase de Salomón Rodríguez sigue en manos de Blanco y Negro. Si finaliza el préstamo y no se ejecuta la opción de compra por parte de Montevideo City Torque, deberá regresar a Colo Colo en 2027 para cumplir el último año de contrato que le queda en el “Cacique”.