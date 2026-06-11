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Nuevo castigo condena a un club del fútbol chileno: tres puntos menos y caída a la zona de descenso

Deportes Linares recibió una dura sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que impacta directamente en su campaña en la Segunda División Profesional.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Un duro castigo golpea a Deportes Linares en la Segunda División Profesional. El elenco de la Región del Maule no cumplió a tiempo con el pago de las cotizaciones correspondientes al mes de marzo y sufrió la resta de tres puntos por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La sanción fue confirmada por el propio club a través de redes sociales. “El Club Deportes Linares lamenta informar a su hinchada y a toda la comunidad de Linares que fue sancionado con la resta de tres puntos por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP”, señalaron.

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De paso, el cuadro linarense anunció: “Este fallo corresponde a la Primera Sala. Por eso, vamos a apelar en Segunda Sala para revertir esta situación. Hacemos un llamado a la calma y a no bajar los brazos en nuestra lucha por clasificar a la liguilla de ascenso”.

La sanción de tres puntos representa un duro revés para Linares en la tabla de posiciones: pasó del tercer lugar de la Zona Sur al sexto puesto, quedando penúltimo con 7 unidades y entrando en zona de liguilla por el descenso. Por ahora, solo supera a Lota Schwager, que es colista con dos puntos menos.

La Segunda División ya registra otros casos similares. Deportes Rengo perdió por secretaría ante Provincial Osorno a inicios de año, tras no pagar la cuota de garantía en el plazo establecido, mientras que Santiago Morning también podría sufrir la resta de puntos por infringir la regla Sub 21.

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