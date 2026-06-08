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“Declaraciones ofensivas”: Nicolás Gamboa consigna los dichos de Javier Correa en su contra

Según información de ADN Deportes, el juez dará cuenta en su informe de los cuestionamientos del atacante de Colo Colo tras perder con Huachipato.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

“Declaraciones ofensivas”: Nicolás Gamboa consigna los dichos de Javier Correa en su contra

“Declaraciones ofensivas”: Nicolás Gamboa consigna los dichos de Javier Correa en su contra / Agencia Uno

El partido en que Colo Colo perdió con Huachipato en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga pasó a tener otro tipo de relevancia, pese a que ambos elencos ya estaban eliminados.

Todo luego de las duras declaraciones del delantero albo Javier Correa hacia el arbitraje de Nicolás Gamboa.

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“Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más”, aseguró en zona mixta.

Dichas palabras no entraron en saco roto, pues desde el entorno del réferi quedaron incómodos con las aseveraciones de Javier Correa, al punto de calificarlas, según información de ADN Deportes, como “declaraciones ofensivas”.

De hecho, Nicolás Gamboa consignará dicho concepto en el informe, cuestión que puede abrir una investigación y eventual castigo para Javier Correa por sus dichos.

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