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“Fue un error”: Constanza Martínez tras calificar a Piñera como “defensor” de los DD.HH en plena disputa por el Frente Amplio

La candidata explicó que utilizó mal el concepto, reafirmó la postura de su partido y criticó el uso de sus dichos en campaña.

Martín Neut

FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

La candidata a la presidencia del Frente Amplio, Constanza Martínez, reconoció que cometió un “error” al calificar al expresidente Sebastián Piñera como un “defensor” de los Derechos Humanos, en medio de la campaña por las elecciones internas del partido.

La polémica surgió luego de que el registro fuera difundido por adherentes de la lista encabezada por Gael Yeomans.

En entrevista con Canal 24 Horas, Martínez explicó que sus dichos se produjeron al intentar marcar diferencias dentro de la derecha.

“Eso fue un error”

“Al intentar contestar una pregunta donde hablaba de las diferencias dentro de la derecha, yo mal utilicé un concepto: hablé de ‘defensa’ y eso fue un error", afirmó, precisando que reconoció la equivocación durante la misma transmisión.

La actual presidenta del Frente Amplio sostuvo que no existen diferencias dentro de la colectividad sobre las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social.

“En materia de Derechos Humanos, en el Frente Amplio no hay una diferencia”, aseguró, y agregó que utilizar una frase que ella misma corrigió “en términos de campaña, creo que no corresponde”.

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