;

VIDEO. La corona queda vacante: Lanús fue vapuleado en Perú y quedó eliminado de Copa Sudamericana

Con Matías Sepúlveda en cancha, el cuadro trasandino fue goleado por Cienciano para decir adiós al torneo del cual es el actual campeón.

Gonzalo Miranda

Cienciano eliminó a Lanús de la Copa Sudamericana

Cienciano eliminó a Lanús de la Copa Sudamericana

Los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 siguen sin detenerse a lo largo y ancho del continente y, este jueves, O’Higgins protagonizará uno de los partidos más atractivos en la previa ante Boca Juniors en Rancagua.

Revisa también

ADN

Sin embargo, este miércoles otro cuadro trasandino lo pasó mal, y con razón: Lanús fue vapuleado por Cienciano en Perú y se quedó fuera del torneo donde es el actual monarca.

Dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg establecieron un contundente 4-0 para dar vuelta el 0-2 con que el equipo de Matías Sepúlveda (ingresó en el primer tiempo) había ganado en la ida.

De esta manera, sí o sí habrá nuevo campeón en la Copa Sudamericana. Cienciano ahora desafiará a Botafogo en los 8vos de final.

Mira los goles del partido

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad