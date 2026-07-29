Los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 siguen sin detenerse a lo largo y ancho del continente y, este jueves, O’Higgins protagonizará uno de los partidos más atractivos en la previa ante Boca Juniors en Rancagua.

Sin embargo, este miércoles otro cuadro trasandino lo pasó mal, y con razón: Lanús fue vapuleado por Cienciano en Perú y se quedó fuera del torneo donde es el actual monarca.

Dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg establecieron un contundente 4-0 para dar vuelta el 0-2 con que el equipo de Matías Sepúlveda (ingresó en el primer tiempo) había ganado en la ida.

De esta manera, sí o sí habrá nuevo campeón en la Copa Sudamericana. Cienciano ahora desafiará a Botafogo en los 8vos de final.