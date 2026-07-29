“Los futbolistas son muy arrastrados...”: Princesa Alba sorprende con confesión en el concierto de Rosalía

Este miércoles 29 de julio, la cantante española Rosalía ofreció el último de sus cuatro conciertos en Chile en el marco de su gira LUX Tour.

Al igual que en las jornadas anteriores, la intérprete de Bizcochito invitó a una personalidad del espectáculo nacional para contar una anécdota en el tradicional Confesionario. Esta vez fue el turno de Princesa Alba, quien se subió al escenario del Movistar Arena.

De entrada, la cantante nacional le explicó a Rosalía el origen de su nombre artístico, algo que las conectó de inmediato.

“Yo me llamo así por Colo Colo”, le comentó.

Luego, Princesa Alba comenzó relatando que tuvo una relación con un futbolista del Cacique, lo que sorprendió tanto a Rosalía como al público presente.

“Estaba este futbolista y resulta que él también era de Colo Colo (...) Adivina quién respondió primero... Es que los futbolistas son muy arrastrados”, indicó.

La cantante contó que se reunió con el misterioso futbolista en un hotel, donde vivieron un incómodo momento debido a que el deportista se negó a identificarse en la recepción.

“Llegué al hotel, según yo pasé muy ‘piola’, y me llaman desde recepción diciendo: ‘Señorita, hay un hombre encapuchado que no se quiere identificar, que está con cadenas y no quiere pasar su identificación porque puede ser un ladrón’. Yo fui a resolver, bajé y dejé mi carnet como garantía. Yo lo saludaba muy... porque tampoco lo conocía”, comentó.

Posteriormente, Princesa Alba explicó que logró que el futbolista ingresara al hotel y subiera hasta la habitación, donde ocurrió una inesperada situación.

“La cosa es que subimos y se quitó el pasamontañas. Todo bien. Yo ocupo mucha peluca, yo estaba peinada y me tiró el pelo, y el weón se quedó con la peluca en su mano”, relató entre risas.

De esta forma, Rosalía cerró su exitoso paso por Chile, donde logró llenar el Movistar Arena en sus cuatro presentaciones.