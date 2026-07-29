;

VIDEO. Héctor Jona también es castigado tras su cruce con jugador de Huachipato: silenciosa sanción

La Comisión de Árbitros no dejó pasar desapercibida su actitud desafiante.

Javier Catalán

Captura: TNT Sports

Captura: TNT Sports

Uno de los temas que dejó la fecha 16 de la Liga de Primera fue la expulsión de Kevin Altez, jugador de Huachipato, que intentó darle un cabezazo al árbitro Héctor Jona en el empate “acerero” contra Cobresal.

En una imagen donde tanto el juez como futbolista se ponen cara a cara de manera desafiante, el volante es quien intenta golpear al réferi, acción por la cual recibió una sanción de cuatro fechas sin jugar.

Pero el juez tampoco salió impune de la controversia y, silenciosamente, como suele actuar la Comisión de Árbitros, también decidió castigarlo.

Revisa también:

ADN

El organismo encabezado por Roberto Tobar no asignó a Jona para ningún partido de la Liga de Primera ni de la Primera B para este fin de semana.

El silbante no dirigirá en cancha ni estará como cuarto árbitro. Tampoco lo eligieron para integrar el VAR en ninguno de los encuentros.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad