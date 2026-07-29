Uno de los temas que dejó la fecha 16 de la Liga de Primera fue la expulsión de Kevin Altez, jugador de Huachipato, que intentó darle un cabezazo al árbitro Héctor Jona en el empate “acerero” contra Cobresal.

En una imagen donde tanto el juez como futbolista se ponen cara a cara de manera desafiante, el volante es quien intenta golpear al réferi, acción por la cual recibió una sanción de cuatro fechas sin jugar.

Pero el juez tampoco salió impune de la controversia y, silenciosamente, como suele actuar la Comisión de Árbitros, también decidió castigarlo.

El organismo encabezado por Roberto Tobar no asignó a Jona para ningún partido de la Liga de Primera ni de la Primera B para este fin de semana.

El silbante no dirigirá en cancha ni estará como cuarto árbitro. Tampoco lo eligieron para integrar el VAR en ninguno de los encuentros.