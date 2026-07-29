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VIDEO. “Queremos crear los próximos Cabo Verde”: Infantino defiende su polémico proyecto para incluir privados en la FIFA

“Fortalecer el área comercial es el siguiente paso natural en esta evolución”, afirmó el dirigente suizo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Ryan Pierse - FIFA

Luego de que muchos le dieran la espalda en su proyecto para crear el FIFA Forward Enterprise (FFE), Gianni Infantino rompió silencio y defendió su última y polémica idea para el fútbol.

A través de un video compartido por las redes sociales del ente rector del fútbol mundial, el dirigente suizo salió a dar explicaciones luego de las innumerables críticas que recibió.

“Es parte de un proceso democrático, un proceso de consulta. Es una oportunidad, pero no una obligación”, dijo el timonel de FIFA, sobre el FFE, proyecto que buscaría incluir terceros en las operaciones comerciales y eventos deportivos de la organización.

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Uno de los argumentos de Infantino para incluir a empresas privadas es seguir teniendo un crecimiento económico, donde las federaciones serían las más beneficiadas. “Parte del crecimiento económico del fútbol no llega a las partes del juego que la necesitan más. Capturar ese valor requiere una experiencia y conocimiento adicional, distinto de gobernar y desarrollar el deporte“, señaló.

Fortalecer el área comercial es el siguiente paso natural en esta evolución. La propuesta desbloquearía el potencial del deporte en todos los lados del mundo, entre hombres, mujeres y niños. Pasaremos de 8 a 20 millones de dólares al mes”, continuó.

“Ha sido una década de elevación y apoyo. El Fast-Forward ha contribuido a que selecciones como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán alcanzaran por primera vez la Copa del Mundo. Queremos ayudar a crear los próximos Cabo Verde“, sentenció Infantino.

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