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Sernac emite alerta para vehículos vendidos en Chile por fallas técnicas: estos son los dos modelos afectados

Desde el organismo señalan que los defectos podrían implicar un “riesgo de accidente” para los consumidores. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta para vehículos vendidos en Chile por fallas técnicas: estos son los dos modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos alertas de seguridad para vehículos vendidos en Chile por desperfectos técnicos.

Ford Motor Company Chile SpA advirtió al organismo sobre la medida para los siguientes vehículos:

  • Ford Transit (comercializada entre marzo de 2023 y abril del 2024).
  • Ford Ranger Raptor (vendida en febrero del 2026).
ADN

Ford Transit

ADN

Ford Ranger Raptor

Respecto a la Ford Transit, el ente fiscalizador señala que algunos modelos comercializados entre marzo del 2023 y abril del 2024 podrían presentar un posible defecto en el semieje izquierdo trasero.

Revisa también:

ADN

“En alguno de los vehículos involucrados, es posible que el semieje trasero izquierdo (LH) no esté completamente acoplado en la transmisión eléctrica, lo que puede provocar un desgaste prematuro de las estrías del eje”, advierten.

En tanto, el riesgo para los consumidores es “una pérdida de potencia o movimiento involuntario del vehículo cuando está estacionado si no se aplica el freno de estacionamiento, lo que podría aumentar, en casos extremos, el riesgo de accidente”.

La segunda alerta de seguridad

La segunda alerta de seguridad para el modelo Ford Ranger Raptor se debe a un posible defecto en el sellado de la unidad de control electrónico del limpiaparabrisas. “En algunos de los vehículos involucrados, podría filtrarse agua en la Unidad de Control Electrónico (ECU) del limpiaparabrisas debido a un desperfecto en el pegamento de sellado", señalan.

“Si esto ocurriese, se podría afectar el rociado de limpieza continuo, degradado o no funcional, ángulos incorrectos en los brazos del limpiaparabrisas o la inoperatividad del sistema del limpiaparabrisas”, indican desde el Sernac.

En tanto, el riesgo para los consumidores radica en que “podrían experimentar una visibilidad reducida o pérdida de visibilidad en ciertas circunstancias, lo que en casos extremos, aumentaría el riesgo de un accidente”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Los consumidores deben verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN en el sitio web (disponible aquí Ford Transit) (revisar aquí Ford Ranger Raptor).

En caso de resultar afectados, los consumidores deben ponerse en contacto con la empresa para agendar la revisión y la posterior reparación del vehículo. A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center: 800 470 408
  • Correo electrónico: acfordcl@ford.com
  • Sitio web: www.ford.cl
  • Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/
  • Centro de atención al Cliente: https://www.ford.cl/acerca/contacto/
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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