SAG decomisa más de 350 mil huevos ingresados ilegalmente en región de Tarapacá

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Tarapacá informó el decomiso de más de 350 mil huevos de gallina ingresados ilegalmente al país entre enero y mayo de 2026, en medio de una serie de fiscalizaciones contra el contrabando de productos agropecuarios.

Durante ese período, el organismo realizó 499 controles, fiscalizó a 607 personas y retiró 26.651 kilos de productos de riesgo fito y zoosanitario.

La directora regional del SAG Tarapacá, Sue Vera, señaló que la región es “estratégica desde el punto de vista del resguardo fito y zoosanitario del país”, y afirmó que se reforzarán los controles carreteros, las fiscalizaciones al comercio y las acciones contra centros de acopio vinculados al contrabando.

Por su parte, el seremi de Agricultura, Fernando Chiffelle, indicó que las cifras reflejan “el compromiso permanente del SAG y del Ministerio de Agricultura” con la protección sanitaria del país.

Además, recordó que Chile mantiene desde 1995 el estatus de país libre de la mosca de la fruta, aunque advirtió que el ingreso clandestino de productos agropecuarios sigue siendo una amenaza para esa condición.