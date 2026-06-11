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Tribunal de Temuco admite querella contra exgobernador de La Araucanía por presunta administración desleal y prevaricación

La acción judicial presentada por René Saffirio acusa un presunto perjuicio patrimonial de casi $5.900 millones en un programa de apoyo a MIPYMES.

Martín Neut

Luciano Rivas, 1024x576 jpg ok

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El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella presentada por el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, contra el exgobernador Luciano Rivas y otros exfuncionarios vinculados a la Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

La acción judicial busca determinar eventuales responsabilidades por los delitos de administración desleal y prevaricación en la ejecución del programa “Reactivación Económica de las MIPYMES”, que transfirió cerca de $9 mil millones a 328 beneficiarios.

Según la querella, una revisión interna detectó un presunto perjuicio patrimonial de $5.898 millones, equivalente a cerca del 65% de los recursos ejecutados.

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”La obligación nuestra no es guardar silencio”

Además, se denuncian posibles irregularidades en la selección de proyectos y la falta de respaldo documental de algunas decisiones adoptadas durante el proceso.

“Cuando existen antecedentes de esta gravedad, la obligación nuestra no es guardar silencio, sino acudir a la justicia”, afirmó Saffirio, quien precisó que “no estamos persiguiendo personas, sino que estamos exigiendo responsabilidades”.

Entre los querellados también figuran el exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli, el exdirector de la corporación Cristian Salas y la actual seremi de Justicia, Stephanie Caminondo.

En paralelo, Saffirio presentó una denuncia por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, entre otros que puedan surgir durante la indagatoria.

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