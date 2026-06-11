Falsa alarma de bomba movilizó a la Usach y obligó a evacuar el campus durante varias horas

Agencia Uno | La Universidad de Santiago de Chile (Usach) / Sebastian Beltran Gaete

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) evacuó preventivamente su campus este jueves luego de recibir una amenaza sobre la supuesta presencia de elementos explosivos al interior del recinto.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad, la casa de estudios explicó que la medida fue adoptada “con el propósito de proteger la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad universitaria”, solicitando a estudiantes, académicos y funcionarios abandonar el lugar de manera ordenada mientras se desarrollaban las revisiones correspondientes.

La institución informó además que personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros colaboró en las labores de inspección del campus.

No se encontró ningún explosivo

En paralelo, pidió no manipular objetos sospechosos, informar cualquier elemento fuera de lugar y no reingresar al recinto hasta recibir una autorización oficial.

“La protección de nuestra comunidad constituye una prioridad institucional“, señaló la universidad, agregando que la evacuación respondía a una medida preventiva mientras se efectuaban las diligencias de seguridad.

Tras concluir el operativo, el GOPE descartó la presencia de artefactos explosivos u otros elementos de riesgo en las instalaciones.