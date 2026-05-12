Un aviso de bomba en Mall Plaza Oeste activó durante esta jornada un procedimiento preventivo de seguridad al interior del recinto comercial.

Según los primeros antecedentes, y mientras se verifica la situación, comenzó la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar.

En ese sentido, Carabineros detalló preliminarmente que en uno de los baños del recinto comercial se encontró un escrito: “DEJÉ UNA BOMBA 12:00 HRS EXPLOTA”.

Por ahora, no se han entregado nuevos antecedentes sobre la eventual presencia de algún elemento sospechoso ni sobre el tiempo que se extenderá el procedimiento.

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