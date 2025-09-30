;

FOTOS Y VIDEO. Lanzaron objetos desde la oficina del rector: estudiantes de la Usach protagonizan violenta protesta que terminó con destrozos

La movilización contra Rodrigo Vidal incluyó daños estructurales y un posterior corte del tránsito en la Alameda.

Martín Neut

Matías Castillo

Una protesta estudiantil convocada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Usach) derivó este martes en serios incidentes al interior de la rectoría.

La movilización, que comenzó a las 15:00 horas frente al Patio de las Rosas, cuestionaba principalmente un gasto de $100 millones bajo la administración del rector Rodrigo Vidal.

Durante la acción, algunos manifestantes ingresaron a la oficina del rector, rompiendo vidrios y lanzando mesas, sillas, papeles e incluso un sofá con cojines desde un segundo piso.

Según registros visuales, también habrían desaparecido algunos equipos electrónicos, como computadores. En el exterior, la protesta provocó la interrupción de la calzada de la Alameda alrededor de las 16:00 horas.

Las imágenes y videos difundidos muestran el momento exacto de los destrozos y evidencian la intensidad de los incidentes que marcaron la jornada, mientras la universidad evalúa las consecuencias del hecho.

