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Comediante chileno se confiesa: “Dejé de tomar hace un año y me cambió la vida... Ahora está mucho más fome”

“El alcohol es la única droga que uno tiene que justificar que dejó”, sostuvo Rodrigo González en el programa Todo va a estar bien.

Javier Méndez

Comediante chileno se confiesa: “Dejé de tomar hace un año y me cambió la vida... Ahora está mucho más fome”

Comediante chileno se confiesa: “Dejé de tomar hace un año y me cambió la vida... Ahora está mucho más fome” / @comedy_restobar

Esta semana, en un nuevo capítulo del programa de Vía X Todo va a estar bien, el comediante chileno Rodrigo González se sinceró y aprovechó una sección llamada “Minuto de confianza” para hablar de un tema clave.

“Hoy día, 10 de junio, se conmemora el Día de Alcohólicos Anónimos. Dejé de tomar hace un año y me cambió la vida. Ahora está mucho más fome, pero, sin embargo, me siento con más energía, con más vitalidad”, se sinceró.

“A la gente que hemos dejado de tomar, yo sé que muchos amigos están de duelo, porque uno deja de tomar y empieza a ser más fome, no te agarras a combos. Sin embargo, yo recomiendo: si usted está dejando de tomar, ¡DEJE DE TOMAR! No se ponga pellet, ni nada. Todo está aquí“, aseguró apuntando a su cabeza.

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“Y el que no puede dejar de tomar, que pida ayuda”, recomendó. “Y si un amigo dejó de tomar, no le insista, no lo moleste. El alcohol es la única droga que uno tiene que justificar que dejó”, añadió.

“Exactamente, la otra vez escuché esa frase”, respaldó Arturo Ruiz-Tagle, el invitado que lo acompañaba en la edición.

Poco después, este último añadió: “Imagínate la problemática que tienen las nuevas generaciones”, en referencia a la suma entre el alcohol y la normalización de algunas drogas “que se venden como una liberación”, afirmó.

Revisa el capítulo completo de Todo va a estar bien a continuación:

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