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Revelan cuántos millones ganó Faloon Larraguibel con demanda tras traumático episodio: “Estaba sola, con mis hijos aterrados”

La exchica Yingo sufrió un robo en 2024 y acudió a la justicia. “Mis hijos lloraban y yo estaba sola ahí con el auto reventado”, recordó.

Javier Méndez

Revelan cuántos millones ganó Faloon Larraguibel con demanda tras traumático episodio: “Estaba sola, con mis hijos aterrados”

El 29 de marzo de 2024, Faloon Larraguibel sufrió un robo en una estación de servicio de Talagante. La exchica Yingo fue víctima de la sustracción de dos maletas y tres bolsos que estaban al interior de su auto, un Haval H6. “Se llevaron todo estos perros de mierda”, decía en un video grabado en ese momento, donde no pudo ocultar las lágrimas de impotencia.

“Veinte minutos nos demoramos. Al salir los vidrios estaban reventados y se llevaron todo. Porque además al otro día entraba al reality ¿Ganar o servir?, entonces tenía las maletas listas que iba a llevar”, recordó en diálogo con LUN.

A más de dos años de la situación, Larraguibel ganó. El martes de esta semana, el Tribunal de Policía Local de Las Condes falló a su favor en la demanda que interpuso contra la estación.

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En cifras, la modelo recibirá más de $10 millones. La sentencia le reconoció 9.546.744 millones de pesos por daño emergente y 700 mil pesos por daño moral. Se trata de la conclusión de un largo periodo de pelea, papeleos y audiencias.

Nadie del personal del lugar me prestó ayuda o contención en el momento. Mis hijos lloraban y yo estaba sola ahí con el auto reventado. Llegó mi mamá que vive cerca, pero del lugar nadie ni siquiera se acercó”, detalló la participante de Fiebre de Baile.

Dentro del botín que se llevaron los delincuentes había ropa costosa, zapatos, lentes de sol, joyas, perfumes y un iPad. Eso sí, lo que más lamentó la melipillana fue “una cadena que me regaló mi abuelita el día antes de morir”.

“Es engorroso, largo, hay que pagar abogado. Pero yo no iba dejar esto así. Estaba sola con mis hijos, ellos aterrados. Me tienen que pagar mis cosas y el daño que sufrí”, sostuvo Larraguibel tras la actualización más reciente.

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