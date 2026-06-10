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Es uno de los grandes rostros de la TV chilena, ya jubiló y revela el monto de su decepcionante pensión: “Me alcanza para...”

“Hice los tres retiros de AFP de tonto”, admitó en el programa Todo va a estar bien de Vía X.

Javier Méndez

Es uno de los grandes rostros de la TV chilena, ya jubiló y revela el monto de su decepcionante pensión: “Me alcanza para...”

Esta semana, el histórico animador de la televisión chilena Leo Caprile estuvo invitado al programa Todo va a estar bien de Vía X, donde compartió con Mauricio Flores, Rodrigo González y Gigi Martin.

Al principio de la entrevista, el intérprete del muñeco Melame le preguntó: “En la actualidad, ¿en qué se encuentra Leo Caprile en su vida personal y profesional?”. El otrora conductor de La Vega en TVN afirmó: “Estoy jubilado, soy pensionado... me pensioné este año”.

“Aquí viene un tema. Yo imponía durante los diez primeros años de trabajo, cuando estaba en la radio. Yo debuté el mes en que salieron las AFP. Entraron cagándome”, soltó.

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Poco después, añadió: “Yo coticé diez años, fui bastante ordenado, hice los tres retiros de tonto y tengo una pensión maravillosa de 400 lucas. Me alcanza para la bencina”, señaló, sin señales de positividad.

“No es menor para muchas otras personas”, rescató González, antes de que Gigi revelara que, en su caso, solo recibe $114 mil al mes. “Yo lo hice tarde”, admitió el hombre detrás de Melón, quien también detalló que sí pudo ahorrar en paralelo para su pensión.

“Yo conozco compadres, porque llevo más de 40 años en esta cuestión, que ganaban tres millones y gastaban cuatro y se iban a vivir a La Dehesa; entonces, las patitas en la tierra”, recomendó Caprile.

“Había mucha gente (de TV) que vivió una vida falsa”, sumó.

Eso sí, también admitió que hoy en día pasa por un buen momento económico tras varias décadas de trabajo arduo en los sets de grabación. “No le debo un peso a nadie, pero muchos me deben a mí; tengo mi casa, todo bien pagado. Vivo donde quiero y como quiero”, relató.

Revisa la entrevista completa a Leo Caprile a continuación:

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