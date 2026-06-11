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La pregunta que sacó de quicio a Cathy Barriga: le dio feroz parada de carros a periodista de Canal 13 y lo mandó a informarse

La exalcaldesa de Maipú fue abordada por la prensa tras visitar a su esposo, Joaquín Lavín León, en el Anexo Capitán Yaber.

Javier Méndez

La pregunta que sacó de quicio a Cathy Barriga: le dio feroz parada de carros a periodista de Canal 13 y lo mandó a informarse

Un tenso momento protagonizó Cathy Barriga esta semana al ser abordada por la prensa a la salida del Anexo Capitán Yáber, recinto al que llegó para visitar a su esposo, Joaquín Lavín León.

La exalcaldesa de Maipú fue consultada por una demanda civil presentada por el municipio, acción que busca la restitución de montos asociados al presunto perjuicio económico investigado en la causa. Según los antecedentes expuestos en el caso, la cifra superaría los $32 mil millones.

La pregunta que Barriga no pudo eludir fue realizada por un periodista del programa Hay que decirlo, de Canal 13. En un comienzo, la exautoridad había evitado profundizar en el proceso, pero decidió responder cuando se le consultó directamente por una eventual devolución de dinero.

“Cathy, con respecto a la nueva querella ¿qué pasa?, ¿van a devolver los 32 mil millones?“, le lanzó el reportero mientras esta se subía a su vehículo.

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“Aquí no hay nada que devolver, porque cada peso está gastado en los maipucinos”, afirmó la exjefa comunal, marcando distancia con la tesis de la parte querellante.

Luego, la exfigura de Mekano insistió en que quienes cubren la causa conocen los antecedentes del expediente. “Como periodista, a ti te lo digo. Ustedes saben de la causa, llevan años siguiéndome y tú sabes perfectamente que los recursos están gastados”, señaló al reportero.

El periodista le recordó que la nueva acción civil apunta a reponer presuntos perjuicios. Ante eso, Barriga volvió a rechazar la formulación de la pregunta. “Es súper importante, cuando se comunica a las personas y se informa, saber lo que se está diciendo”, respondió.

Poco después, lo mandó a informarse. “Te invito a leer los 32 terabytes, miles y miles de hojas, para poder dar una opinión de lo que hay, y no hacer una opinión sesgada de lo que el querellante instala...”, expresó. “Es en el juicio donde condenan a las personas, no a través de los medios de comunicación”, cerró.

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