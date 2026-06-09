Rostro de Chilevisión recuerda filtración de fotos íntimas en internet: “Mi mamá no me habló en un mes”

Esta semana, la senadora de Camila Flores ha estado en el foco de la polémica, luego de darse a conocer la filtración de fotografías suyas de carácter sexual en redes sociales. De hecho, diversos espacios televisivos han abordado la situación, tal fue el caso del programa Plan Perfecto de Chilevisión.

Durante la tarde de este martes, la abogada Macarena Venegas, panelista del espacio, recordó un episodio similar que le ocurrió a ella cuando sufrió la filtración de imágenes íntimas suyas en internet.

“Quiero condenar esta situación, porque en mi época, y me voy a hacer cargo de esto, cuando a mí me pasó esto mismo, que se filtraron 17 fotos mías de mi vida privada de una relación de pareja, de confianza (...) Es muy doloroso”, partió señalando.

“Fue tan triste”

En esa misma línea, Venegas sostuvo que “era otra época, estamos hablando de hace 15 años atrás, la verdad es que primero se te desarma el mundo. O sea, sientes una vergüenza, una culpabilidad”.

“De esas fotos ni siquiera me acordaba. Esa relación de pareja había terminado hace tres años, tres años después de haber terminado esa relación de pareja aparecen estas imágenes que eran totalmente de mi vida privada, como toda relación de pareja, en un entorno de confianza, vulnerabilidad, de entrega, de intimidad. Uno nunca piensa que eso va a llegar a ser público”, detalló

La panelista del programa recordó que se enteró de la situación cuando iba saliendo de las inmediaciones de Mega. Fue allí, cuando un periodista la contactó para preguntarle si era ella quien salía en 17 fotografías que estaban circulando en internet.

“Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Fue tan triste, porque mi mamá era muy católica, muy conservadora. Mi mamá no me habló en un mes, fue una deshonra terrible, era lo peor que yo como hija le podría haber hecho a mi mamá”, reveló Venegas.

Tras ello, su padre la llamó a quien le dijo que “estas fotos son de viajes que yo tuve con el único pololo importante que yo había tenido en mi vida”. De hecho, la abogada contó que se comunicó directamente con su expareja, quien le dijo: “Esas fotos no las tengo yo, en el fondo esas fotos las tenías tú”, relató.

“Los primeros dos meses yo estaba encerrada en mi casa y no me atrevía a salir. Cuando volví a salir, iba a trabajar escondida en la maleta del auto”, cerró.