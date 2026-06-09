No fue solo el Pollo Castillo: conocido influencer se enteró en vivo de orden de embargo por deuda del CAE

Este martes, el influencer Benjamín Castillo, más conocido como Pollo Castillo, se refirió al “vaciamiento” de cuentas bancarias que sufrió producto de una deuda con el Crédito con Aval del Estado (CAE).

En el programa Al Borde de Once Stream, el creador de contenidos detalló que su cuenta bancaria quedó en cero mientras intentaba realizar una transferencia.

En el espacio digital, el influencer Otakin contó que financió cerca de un año de su carrera con el CAE y que el monto pendiente bordearía los $2,6 millones. Además, explicó que esperaba regularizar la deuda con un pago que recibiría próximamente.

“Yo tuve el CAE, financié el CAE como un año de carrera, pero son como $2,6 millones. Pretendo pagarlo con la plata del reality que me va a llegar ahora”, comentó en el espacio.

Sin embargo, mientras revisaba su situación, el influencer leyó una resolución que lo tomó por sorpresa. “Despáchese mandamiento de ejecución y embargo”, dijo en pantalla, visiblemente preocupado por las eventuales consecuencias del proceso.

Antes de conocer ese documento, el creador de contenidos ya había manifestado su inquietud por un posible cobro inmediato. “Si me sacan la plata altiro estoy cag...”, señaló durante la transmisión.

Tras enterarse de la resolución por deuda del CAE, Otakin cuestionó el mecanismo de cobro y apuntó al impacto que este tipo de procesos puede tener en quienes no cuentan con recursos suficientes. “No deberían poder sacarte la plata así como así. Está mal pensado todo, la gente tiene su sueldo, tiene sus necesidades”, afirmó.

“En el caso de nosotros, da lo mismo, porque en la actualidad podemos cubrirlo, nos va bien, pero otras personas no. Qué terrible”, expresó.