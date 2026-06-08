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VIDEO. Senadora Camila Flores acusa a su exmarido por filtración de fotos íntimas: “Es increíble lo que el despecho puede lograr”

La parlamentaria responsabilizó a su exesposo por la difusión de las imágenes y aseguró que espera una investigación por el caso.

Martín Neut

Camila Flores

Camila Flores / Oscar Guerra

La senadora Camila Flores reaccionó este lunes a la filtración de fotografías de carácter sexual en las que aparece junto a su nueva pareja, acusando directamente a su exmarido, Percy Marín, de estar detrás de la difusión.

“Espero que se investiguen con el mismo rigor que yo he sido investigada. Es increíble lo que el despecho, la falta de entendimiento, pueden lograr”, señaló la parlamentaria, quien afirmó que las imágenes fueron filtradas por “mi exmarido coludido con otras personas”.

Flores también sostuvo que “cuando la relación simplemente se termina, no significa destruir la vida del otro” y recalcó que “una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida”.

Además, recordó que el 15 de diciembre Marín “debió abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque se negaba a irse”, en medio de una acción judicial por violencia intrafamiliar presentada por ella. “¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que una mujer simplemente no quiere estar con él?”, cuestionó.

Cabe recordar que Percy Marín había señalado en su demanda de divorcio que se enteró de una presunta infidelidad de Flores tras revisar cámaras de seguridad del domicilio que compartían, imágenes que corresponderían a las fotografías difundidas recientemente.

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