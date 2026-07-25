Un verdadero partidazo fue el que protagonizaron Huachipato y Cobresal en Talcahuano por la jornada 16 de la Liga de Primera, partido en que los ‘acereros’ rescataron un empate con 10 jugadores.

Cuando el local caía 2-3 ante los ‘mineros, el juez del partido Héctor Jona sancionó un choque entre jugadores de Cobresal y detuvo el encuentro, lo que no le gustó nada a Kevin Altez.

El volante de Huachipato enfrentó cara a cara al árbitro del partido y, no contento con eso, le tiró un cabezazo al juez, quien se sintió agredido y lo terminó expulsando.

Por lo mismo es que ahora habrá que esperar el informe del árbitro para saber si Altez recibirá una, dos o más fechas de sanción por su inesperado comportamiento.