VIDEO. Podría recibir un grave castigo: jugador de Huachipato intentó agredir al juez del partido ante Cobresal
Kevin Altez enfrentó cara a cara a Héctor Jona quien, al sentirse agredido, lo expulsó.
Un verdadero partidazo fue el que protagonizaron Huachipato y Cobresal en Talcahuano por la jornada 16 de la Liga de Primera, partido en que los ‘acereros’ rescataron un empate con 10 jugadores.
Cuando el local caía 2-3 ante los ‘mineros, el juez del partido Héctor Jona sancionó un choque entre jugadores de Cobresal y detuvo el encuentro, lo que no le gustó nada a Kevin Altez.
El volante de Huachipato enfrentó cara a cara al árbitro del partido y, no contento con eso, le tiró un cabezazo al juez, quien se sintió agredido y lo terminó expulsando.
Por lo mismo es que ahora habrá que esperar el informe del árbitro para saber si Altez recibirá una, dos o más fechas de sanción por su inesperado comportamiento.
Mira la polémica agresión
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