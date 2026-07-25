Un retorno con todos los ingredientes. Neymar reapareció en las canchas de manera oficial luciendo la camiseta de Santos y lo hizo siendo el protagonista absoluto de la fecha 20 del Brasileirão.

El astro brasileño abrió el marcador a los 35 minutos tras elaborar una lucida pared en el borde del área y definir de primera con un remate ajustado. Sin embargo, lo que captó todas las miradas fue su celebración: simuló repartir cartas de póker y posteriormente utilizó el banderín del córner como si fuera un palo de golf.

La puesta en escena apareció como una respuesta directa a la controversia desatada durante la semana. Cabe recordar que Neymar no viajó con el plantel a Venezuela para medirse ante Universidad Central por la Copa Sudamericana, situación que generó duras críticas al ser fotografiado en un torneo de póker.

“Yo trabajé por la mañana. No fui al partido porque acabo de volver a los entrenamientos y en ese día estábamos libres. Les quiero preguntar: ¿puedo entrenar o ustedes van a seguir criticando también? Vayan a ocuparse de su vida”, había declarado el futbolista en la previa del encuentro para defenderse.

Cuando la derrota parecía inminente, emergió nuevamente la figura de Neymar. A los 88 minutos, el atacante ejecutó un tiro penal con frialdad para sellar el 2-2 definitivo, completando su doblete y salvando a Santos de una dura caída en su regreso tras la cita mundialista.