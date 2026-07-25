;

VIDEO. ¿Héroe o villano? El polémico festejo de Neymar Jr que encendió el debate en redes sociales

El capitán de Santos se enfrascó en una dura discusión con los hinchas del club por un hecho sucedido en la semana.

Gonzalo Miranda

Neymar Jr en Santos

Neymar Jr en Santos

Un retorno con todos los ingredientes. Neymar reapareció en las canchas de manera oficial luciendo la camiseta de Santos y lo hizo siendo el protagonista absoluto de la fecha 20 del Brasileirão.

El astro brasileño abrió el marcador a los 35 minutos tras elaborar una lucida pared en el borde del área y definir de primera con un remate ajustado. Sin embargo, lo que captó todas las miradas fue su celebración: simuló repartir cartas de póker y posteriormente utilizó el banderín del córner como si fuera un palo de golf.

La puesta en escena apareció como una respuesta directa a la controversia desatada durante la semana. Cabe recordar que Neymar no viajó con el plantel a Venezuela para medirse ante Universidad Central por la Copa Sudamericana, situación que generó duras críticas al ser fotografiado en un torneo de póker.

“Yo trabajé por la mañana. No fui al partido porque acabo de volver a los entrenamientos y en ese día estábamos libres. Les quiero preguntar: ¿puedo entrenar o ustedes van a seguir criticando también? Vayan a ocuparse de su vida”, había declarado el futbolista en la previa del encuentro para defenderse.

Cuando la derrota parecía inminente, emergió nuevamente la figura de Neymar. A los 88 minutos, el atacante ejecutó un tiro penal con frialdad para sellar el 2-2 definitivo, completando su doblete y salvando a Santos de una dura caída en su regreso tras la cita mundialista.

El festejo de Neymar Jr

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad