Balacera en cité de Independencia deja un muerto y un herido: PDI indaga posible deuda por arriendo

Un hombre fallecido y otro lesionado dejó un ataque a balazos registrado al interior de un cité en la comuna de Independencia.

El hecho ocurrió en el sector de avenida Fermín Vivaceta y es investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía junto a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según antecedentes preliminares, ambas víctimas son de nacionalidad extranjera y residían en el inmueble.

El fallecido fue encontrado en una zona común del cité con múltiples impactos balísticos, mientras que el segundo involucrado fue trasladado hasta un recinto asistencial.

“Podría estar relacionada con deudas de arriendo”

El comisario de la PDI Juan Zerene detalló que los equipos policiales realizaron peritajes en el lugar para esclarecer las circunstancias del ataque.

“Acudimos a un cité en Independencia donde hallamos el cuerpo de un hombre extranjero, no identificado, de unos 25 años, con múltiples impactos balísticos”, señaló.

El detective agregó que se levantó evidencia balística y hematológica.“Preliminarmente podría estar relacionada con deudas de arriendo, aunque no está confirmado”, explicó para complementar.

La policía continúa realizando diligencias para identificar a la víctima fatal, determinar el estado del herido y establecer cómo los responsables ingresaron al recinto y concretaron el ataque.