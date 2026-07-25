Colo Colo dio un golpe mundial al mercado de fichajes. Tras la frustrada llegada de Santiago Mele, el “Cacique” aceleró la búsqueda de un nuevo arquero y en las últimas horas alcanzó un acuerdo para cerrar la incorporación de Vozinha, figura de Cabo Verde en la última Copa del Mundo.

En ello, nuevos antecedentes surgieron sobre el arribo del portero de Cabo Verde al Estadio Monumental y ADN Deportes reveló la cifra total de su vínculo por 18 meses. Su remuneración mensual se ubicaría lejos de las principales figuras del plantel albo.

Llevado al desglose mensual, esto se traduce en un salario cercano a los 47 millones de pesos chilenos. Esta cifra ubica la remuneración del golero de Cabo Verde de forma moderada dentro de la estructura financiera del club, quedando significativamente distante de los salarios más altos del plantel.

En la comparación con los sueldos más elevados de la institución alba, la remuneración de Vozinha queda bastante por debajo de lo que percibe Arturo Vidal, quien encabeza la nómina con un ingreso cercano a los 114 millones de pesos, así como de las cifras de Claudio Aquino (80 millones) o Javier Correa (70 millones).

Con estos montos, el sueldo mensual de Vozinha se posicionaría en la zona media de la plantilla de Colo Colo, en un rango similar al de futbolistas como Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.