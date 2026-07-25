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VIDEO. “Tuvimos un romance...”: la inédita y sorpresiva confesión amorosa de Francisca Valenzuela que encendió la red durante el concierto de Rosalía

La artista nacional dio a conocer la historia durante el “Confesionario” en el concierto de la intérprete española.

Nicolás Lara Córdova

“Tuvimos un romance...”: la inédita y sorpresiva confesión amorosa de Francisca Valenzuela que encendió la red durante el concierto de Rosalía

El pasado viernes 24 de julio, Rosalía ofreció el primero de sus cuatro conciertos en el Movistar Arena como parte de su gira LUX Tour.

Durante la jornada, la artista española protagonizó un momento especial al invitar a Francisca Valenzuela al “confesionario”, donde la cantante chilena compartió con el público una historia personal.

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En ese espacio, la intérprete relató un breve romance que vivió tras su ruptura con Vicente Sanfuentes, con quien mantuvo una relación de más de ocho años.

“Cuando me separé, volví a la soltería. Entonces, tuve mi primera salida a un festival de música a tocar y se me acercó un chico músico después del show. Yo como ‘hola’. Era súper guapo y todo, pero yo estaba trabajando”, comenzó relatando.

“Yo no tenía registrado eso porque venía saliendo de una relación y hacía mucho tiempo estaba con alguien. Entonces, ni siquiera tenía la noción de estar buscando a otra persona”, agregó Francisca Valenzuela.

Ante la sorpresa del público y de Rosalía, la artista nacional continuó con su historia, la que tuvo un giro inesperado.

“Terminé el show, me fui al hotel y me escribió preguntándome qué estaba haciendo. Ahí empezamos una relación a distancia. Me escribía todos los días. Yo estaba de gira y él también”, contó.

“Nos juntamos y tuvimos un romance. Tres días encerrados. Yo estaba flotando, no sabía lo que pasaba conmigo. Al tercer día juntos, cuando ya estaba súper entregada, me dice: ‘Te voy a escribir una canción’”, reveló la intérprete de Peces.

“Yo no conocía eso del love bombing"

Tras revelar que el misterioso artista le escribió una canción, Francisca Valenzuela confesó que al principio se mostró reticente, aunque finalmente terminó involucrándose emocionalmente.

“Me envía la canción y yo al principio estaba media reticente, pero de repente ya estaba entregada. Yo decía: ‘Ay sí, soy la madre de sus hijos’, ‘me vine a vivir a este país con él’, bla, bla, bla”.

Fue entonces cuando Rosalía le comentó que lo que había experimentado era love bombing, término que, según reconoció la cantante chilena, no conocía hasta ese momento.

“Bueno, termina ese fin de semana. Pasa un tiempo, él a veces me escribía, a veces no. Después me dice: ‘Nos vamos a encontrar de nuevo en tal ciudad. Ven a mi concierto, quiero verte’”.

El reencuentro de Francisca Valenzuela con el “artista desconocido”

La intérprete de Afortunada, Qué Sería, Buen Soldado y Quiero Verte Más contó que aceptó la invitación y asistió tanto al concierto como a la fiesta posterior.

“Entonces me arreglo, voy al concierto, me siento con toda su familia y amigos. Yo ya pensaba que esto iba en serio. Termina el concierto y me escribe: ‘Vamos al after del concierto, juntémonos allá’”.

Sin embargo, al llegar a la celebración, se encontró con una escena que la dejó completamente desconcertada.

“Y de pronto, en una esquina, veo unas sombras y lo veo revolcándose con otra chica”, reveló.

“¿Cachái? Y yo parada, te prometo, con mi súper cute outfit, con mi cartera, mirando. Me sentí de 13, 14 o 15 años, cuando te rompen el corazón y estás ahí parada sin saber qué hacer“.

Para cerrar la anécdota, recordó la reacción del músico al descubrir que ella había presenciado la escena.

“De repente me ve y sale a saludarme, muy olímpico. Me dice: ‘Mi amor, qué bueno que viniste’. Y yo: ‘¿Seré huevona?’”, concluyó entre risas.

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