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Unión Española le responde al Sifup por los graves hechos ocurridos en Santa Laura: “No representa los valores del club”

El club hispano emitió un comunicado refiriéndose a lo sucedido en el recinto de Independencia y anunció un proceso de investigación.

Lucas San Martín

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Durante la tarde de este martes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) emitió un comunicado informando que un niño de 12 años fue agredido por hinchas de Unión Española en la Tribuna Lateral del Estadio Santa Laura.

Debido a esto, hace pocos minutos el club hispano publicó una declaración sobre lo sucedido en el partido ante Unión San Felipe, por la fecha 15 de la Primera B. “Rechazamos categóricamente cualquier conducta que atente contra la seguridad, la sana convivencia y el ambiente familiar”, comenzaron señalando.

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“Si bien los hechos ocurridos durante el partido disputado ayer frente a Unión San Felipe corresponden a una situación aislada que no representa el comportamiento habitual de quienes asisten a nuestros partidos ni los valores de nuestra institución, asumimos con total responsabilidad la necesidad de esclarecer lo sucedido”, señalaron.

“Unión Española ha iniciado un proceso de investigación para determinar las circunstancias en que ocurrieron los acontecimientos e identificar a todos los involucrados... Ejerceremos las acciones necesarias para que quienes resulten responsables reciban las sanciones correspondientes”, cierra el comunicado.

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